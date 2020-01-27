08 Августа 2020
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Общество Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото:Накануне.RU

"Я был обычным студентом". Глава Зауралья признался, что во время учебы в вузе хотел скорее стать самостоятельным

Губернатор Зауралья Вадим Шумков заявил, что во время учебы в вузе он поскорее хотел стать самостоятельным - из-за этого рано начал зарабатывать деньги, об этом он рассказал во время встречи со студентами Курганского госуниверситета, посвященной Татьяниному дню.

Шумков рассказал, что в период учебы он обрел настоящих друзей, с которыми до сих пор поддерживает связь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Зауралья.

"Я был обычным студентом того времени и не всегда задумывался глубоко об этих вещах. Но со временем понял, что смысл жизни - это не только собственное благополучие. Делать что-то для людей приятно, даже если за это никто не скажет спасибо. Видеть результаты приятно, тем более, когда масштаб таких преобразований касается многих твоих соотечественников", - отметил глава региона.

Вадим Шумков призвал студентов прекратить говорить, что в Курганской области все плохо.

"Нужно нам вместе работать над тем, чтобы стало намного лучше. Нужно создавать рабочие места, нужно работать. Для нас привлекательна, например, сфера it. Главное в этой сфере - люди, их интеллект и мозги", - отметил губернатор.

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"Я был обычным студентом". Глава Зауралья признался, что во время учебы в вузе хотел скорее стать самостоятельным

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Теги: Вадим Шумков, вуз, учеба, Татьянин день, Курган, КГУ



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