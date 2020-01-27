08 Августа 2020
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Экономика За рубежом
Очередь к заправкам (2020) | Фото: thepaper.cn

Из-за эпидемии в Китае дешевеет нефть и дорожают американские ценные бумаги

Эпидемию нового коронавируса, вызывающего смертельно опасную пневмонию, пока не удаётся обуздать. Количество заболевших достигло почти трёх тыс. человек, инфицированные найдены в одиннадцати странах. 80 человек скончались.
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В провинции Хубэй – эпицентре эпидемии находятся 140 россиян, в том числе 75 студентов. Пока заболевших среди них нет, с согражданами поддерживают связь российские дипломаты. К эвакуации своих граждан из проблемного региона приступают США и Франция.

Эпидемия уже сказалась на состоянии мировой экономики. По данным Infox, для китайского индекса Shanghai Composite предпраздничный день перед закрытием на каникулы был худшим за 30 лет. 24 января его падение составило 2,8%.

Отреагировал спадом и рынок нефти. Несть марки Brent впервые с ноября прошлого года стала стоить дешевле 60 долларов за баррель.

На этом фоне бумаги американского госдолга, напротив, демонстрируют максимальный рост с октября прошлого года.

Индекс московской биржи на новостях о падении цен на нефть потерял 3% менее чем за неделю.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что к возникновению эпидемии могут быть причастны Соединённые Штаты.

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Из-за эпидемии в Китае дешевеет нефть и дорожают американские ценные бумаги

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Теги: Китай, коронавирус, пневмония. эпидемия, Ухань, нефть



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