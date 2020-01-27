08 Августа 2020
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Политика В России За рубежом Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Японского журналиста заподозрили в попытке шпионажа в России

Министерство иностранных дел России сообщило об инциденте с японским подданным, задержанным в РФ за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. В связи с этим случаем в МИД был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, ему вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского гражданина.

"Японская сторона объявила задержанному японскому подданному официальное предостережение, ему дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию", - цитирует РИА Новости внешнеполитическое ведомство.

Также в ведомстве отметили, что задержанный за попытку получения секретных материалов находился в России по журналистской визе, сейчас он уже выехал в Японию.

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Японского журналиста заподозрили в попытке шпионажа в России

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Теги: япония, шпионаж, журналистская виза, высылка, мид рф



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