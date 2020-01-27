Китайские студенты УрФУ попадут под наблюдение Роспотребнадзора из-за коронавируса

В связи с нарастающими опасениями и риском заражения коронавирусом, китайские студенты, обучающиеся в УрФУ, будут находиться под постоянным наблюдением в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

По данным университета, в данный момент в УрФУ обучаются 1200 китайских студентов, большая часть из которых занимаются в головном вузе в Екатеринбурге. Начиная с 27 января, по итогам зимней экзаменационной сессии у обучающихся начинаются двухнедельные каникулы. Перед новым семестром все иностранные студенты пройдут профилактический осмотр в медико-санитарной части, а студенты из КНР пройдут обследования у отдельного врача для разведения потоков, после чего их здоровье будет систематически проверяться.

Напомним, что ранее российские туроператоры Tez Tour и "Интурист" решили приостановить продажу путёвок в Китай. На сегодняшний день на территории КНР уже более 80 человек умерли от пневмонии, вызываемой новым штаммом коронавируса, несколько сотен находятся в критическом состоянии, заразились вирусом более тысячи человек. По заверению ученых, источником коронавируса стали дикие животные, которыми торговали на рынке морепродуктов Хуанань в городе Ухань.