08 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2015) | Фото: Олеся Курпяева/РГ

В ПАСЕ вернулась Украина

На зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая началась сегодня в Страсбурге, приехала украинская делегация. Именно она стала инициатором того, что на открытии полномочия делегации России были оспорены. О прибытии на сессию ПАСЕ сообщила в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ясько, по словам которой украинцы будут "бороться за Украину и ценности Совета Европы".
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Напомним, в июне, после возвращения в ПАСЕ делегации России, Украина в знак протеста покинула организацию. Но недавно решила вернуться, в частности, чтобы оспорить права России. Член украинской делегации Алексей Гончаренко заявил, что Украина предварительно достигла договоренности с представителями других стран о том, как будут оспариваться полномочия российской делегации. И формально это произошло по инициативе Литвы.

Основание для обжалования стало то, что в составе российской делегации есть депутаты из "черного списка" ЕС, находящиеся под санкциями, - Леонид Калашников и Леонид Слуцкий.

Окончательное решение вопроса о полномочиях делегации России должно быть принято в течение первых двух дней работы сессии.

На сессии планируется рассмотреть ряд вопросов, имеющих заведомо антироссийскую направленность, - о ситуации в Крыму, о выполнении Россией решений ЕСПЧ, о "политических заключенных". При этом интересно, что Венгрия намерена поставить вопрос об ограничении языковых прав на самой Украине.

Заседания продлятся до 31 января. Россия покинет сессию, если ее права будут ущемлены.

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В ПАСЕ вернулась Украина

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Теги: Украина, ПАСЕ



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