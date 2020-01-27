На Южном Урале осужденный за мошенничество глава района написал заявление о сложении полномочий

Глава Нагайбакского района Виталий Гайсин, осужденный за мошенничество, написал заявление о сложении полномочий. Теперь отставку руководителя муниципалитета должны утвердить районные депутаты.

Как сообщает местное издание "Всходы", сегодня Гайсин пришел на аппаратное совещание, чтобы проститься с коллегами. Он сообщил, что подал заявление в собрание депутатов о сложении полномочий. после того, как депутаты утвердят отставку Гайсина, будет назначен конкурс на должность главы Нагайбакского района.

Напомним, Виталий Гайсин осужден к 3 годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей за мошенничество. В 2018 году он, не имея прав на получение госсубсидии на развитие сельского хозяйства, предоставил ложные сведения о том, что его семья якобы нуждается в улучшении жилищных условий, и незаконно получил 1,1 млн руб. из бюджета. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.