В Перми на фоне гибели пяти постояльцев хостела найдена гостиница с нарушениями правил пожарной безопасности

В Перми на фоне трагедии в расположенном в подвале хостеле "Карамель" в подвале другого года обнаружена гостиница, работающая с нарушениями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.

Проверка, проведенная в гостинице "Горница" (Лебедева, 16), выявила нарушения. Не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. Нет аварийного освещения на путях эвакуации и инструкции о мерах пожарной безопасности, помещения гостиницы не отделены противопожарными перегородками и прочее. Есть также нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта. Мотовилихинский райсуд закрыл гостиницу до устранения нарушений.