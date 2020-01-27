08 Августа 2020
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Политика За рубежом
ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2012) | Фото:expert.ru

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

На открытии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия делегации России были оспорены.

Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис, который заявил, что в РФ якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает "Интерфакс".

Делегация России в ПАСЕ покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

Согласно регламенту, предложение должно быть рассмотрено в рамках комитета в течение 24 часов, после чего оно будет принято или отклонено ассамблеей.

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ. 26 июня 2019 года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.

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В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

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Теги: пасе, россия, делегация



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