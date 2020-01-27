08 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
коллаж, чиновник, чиновница, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале судят банду "черных риэлторов", похитивших более 15 млн рублей

На Среднем Урале направлено в суд громкое уголовное дело о мошенничестве "черных риэлторов". Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, на счету обвиняемых 17 эпизодов, а причиненный ущерб составил более 15 миллионов рублей.
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По его данным, в период с 2010 по 2017 год группа, состоящая из семи человек, действовала на территории Первоуральска. Ее возглавлял ранее судимый местный житель 1960 года рождения, который продолжительное время являлся руководителем агентства недвижимости и имел опыт работы в сфере оказания соответствующих услуг. Фигуранты находили злоупотребляющих алкоголем людей с большим долгом за коммунальные услуги, а затем, войдя к ним в доверие, обманом склоняли их к продаже недвижимости.

Взамен мошенники обещали погасить долги перед местной коммунальной компанией и помочь приобрести другую жилплощадь в виде частного дома с земельным участком, либо квартиру меньшей площади. После вырученные от продажи денежные средства или сама недвижимость похищались.

"Аферистов задержали в апреле 2018 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. В ходе обысков по местам жительства и работы "черных риэлторов" сыщики изъяли регистрационные документы объектов недвижимости. Проведен ряд судебных экспертиз, в том числе почерковедческих и фоноскопических. Пока шло разбирательство, было возмещено свыше половины причиненного людям ущерба, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 7 миллионов рублей. 2 миллиона рублей они погасили добровольно. Материалы резонансного дела составляют 41 том", - отметил Валерий Горелых.

Сейчас дело передано на рассмотрение в суд. Чем закончится эта криминальная история, полковник Горелых пообещал рассказать дополнительно.

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На Среднем Урале судят банду "черных риэлторов", похитивших более 15 млн рублей

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Теги: черные риэлторы, суд, Первоуральск



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