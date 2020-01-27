08 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО В России
Глава Чувашии и прыгающий офицер МЧС на вручение ключей от новых пожарных автомобилей (2020) | Фото: youtube.com/ИА REX

Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева.

Также рекомендовано приостановить его членство в региональном политсовете, сообщил РИА Новости источник в руководстве партии.

Ранее глава региона "подшутил" над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Напомним, видеоролик с участием Игнатьева вызвал скандал.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров попытался разъяснить ситуацию, завив, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник знакомы друг с другом, а вся эта ситуация была "дружеской пикировкой".

Факт неэтичного поведения негативно восприняли в МЧС. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул, что руководителю такого высокого ранга не должен вести себя подобным образом и отметил, что сотрудники МЧС должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире, а потому должны вести себя соответствующе.

Недавно глава региона, попал в другой скандал - выступая на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, он призвал "мочить" тех, кто "хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком, - лишь бы, значит, заработать на разных схемах".

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", журналист Евгений Ревенко после скандала заявил, что Игнатьев должен извиниться перед журналистским сообществом. Позже Игнатьев принес извинения за свои высказывания.

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Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить Игнатьева из партии

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Теги: михаил игнатьев, чувашия, единая россия



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