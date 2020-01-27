В Тюмени будут судить адвоката, обманувшую женщину на 23 млн рублей и 12 тысяч долларов

25 августа 2019 г. в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) была задержана 56-летняя адвокат Тюменской областной коллегии адвокатов, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере. Почти за два года женщина получила от потерпевшей 23 млн руб. и 12 тыс. долларов США, пообещав помочь освободить мужа последней, осужденного за покушение на убийство. На данный момент следователи второго отдела по расследованию особо важных дел тюменского регионального СК России завершили расследование уголовного дела.

Адвокат являлась защитником подсудимого, осужденного за покушение на убийство. Обвиняемая убедила жену предпринимателя, что имеет связи среди высокопоставленных должностных лиц в силовых структурах, которые позволят ей добиться прекращения дела и свободы для осужденного. Однако, за свои услуги она потребовала немаленькую сумму. Таким образом, в период с сентября 2015 г. по февраль 2017 г. адвокату передали сумму в размере 23 млн руб. и 12 тыс. долларов США, однако обещание не выполнила. В марте того же года потерпевшая, видя, что дело не движется с места, потребовала адвоката вернуть деньги, на что последняя промолчала и скрылась со всей суммой в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и обвиняемую объявили в международный розыск.

Спустя полгода женщина была найдена и заключена под стражу. Обвиняемая возвращалась в Россию из путешествия в Испанию.

На данный момент следователями СКР собрано достаточно доказательств для направления уголовного дела в суд для его дальнейшего рассмотрения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, женщина проходит по 4 части статьи 159 УК РФ, ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.