"Это будет большая головная боль". В Челябинске в ближайшие два года не появится новый полигон ТКО

В Челябинске прошел круглый стол по вопросу работы полигона ТБО в Полетаево. После закрытия челябинской городской свалки объект должен был стать временной площадкой по вывозу мусора до завершения строительства полигона с мусороперерабатывающим производством в Чишме. Однако новый полигон так и не построили, но был разработан проект увеличения мощностей полигона ТБО в Полетаево, который теперь будет принимать отходы не только Челябинского кластера, но и Карабашского. На сегодняшней встрече общественники предложили организовать видеонаблюдение на полигоне, чтобы следить за его работой. Сделать это можно только с согласия собственника, который на обсуждение не пришел, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители поселков Полетаево и Кайгородово жалуются на пожары на полигоне и неприятный запах.

"С некоторого времени мы очень сильно ощущаем воздействие полигона. Жители обращаются в надзорные органы и получают ответы, что на полигоне все в порядке, а все, что мы чувствуем своим носом, не является доказательством, что наша среда обитания стала хуже. Я посмотрела проектную документацию по полигону и государственную экологическую экспертизу. Много допусков, которые позволяют говорить, что этот полигон безвреден для природы при соблюдении очень многих показателей. В данный момент полигон работает, мне кажется, без соблюдения технологии. Свидетельство этому - пожары, дым, неуплотненный мусор, отсутствие пересыпки", - говорит жительница Кайгородово.

"Это обычная свалка, - продолжает депутат Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова, - на полигоне ТБО нет электричества, там стоит бутафорная сортировочная лента, где вручную что-то сортируется. Мусоросортировка работает на генераторе. На полигоне должны были существовать помывочная колес, сортировка, переработка, обезвоживание. Ничего этого нет, при этом полигон имеет самый высокий тариф. Нас уверяли, что полигон будет работать 11 месяцев, но теперь говорят, что в ближайшие два года ничего не построится, а свалка растет".

Представитель минэкологии подтвердила, что в 2020-2021 гг. новый полигон не заработает. Отходы 14 муниципальных образований продолжит принимать полигон в Полетаево, емкости которого, по ее словам, в настоящий момент достаточно для размещения отходов Челябинского и Карабашского кластера благодаря техническим решениям по применению техники, которая позволяет максимально уплотнять отходы, и увеличению высоты карты, не изменяя ее глубины. При этом чиновник признает, что одного полигона, наверное, недостаточно.

"Мы ищем иную площадку для строительства полигона. Я бы сказала не то, что полигона в Чишме не будет, не будет в той интерпретации, в которой было заключено концессионное соглашение, поскольку у нас законодательство не стоит на месте. У нас два пути либо его расторгнуть и заключить новое, либо внести изменения в существующее, что достаточно тоже проблематично", - говорит она.

Чиновник минэкологии подчеркнула, что новый объект для Челябинского кластера будет, но где конкретно неизвестно, может быть, в Чишме, может быть в Красноармейском районе.

"Процесс создания полигона достаточно долгий по времени. Одни инженерные изыскания занимают год, много времени занимает экспертиза на изыскания, экспертиза на проект. В 2021 году полигон не заработает, появятся ли какие-то соглашения о создании полигона, скорее всего да", - подчеркнула она.

Представитель администрации Челябинска согласился с тем, что надо искать альтернативную площадку для полигона. Он подчеркнул, что необходимо развивать систему раздельного сбора отходов. Это, по его словам, позволит снизить воздействие на Полетаевский полигон.

"Что касается призывов закрыть Полетаевский полигон, я с этим не согласен, потому что мы вернемся к событиям годовалой давности под названием мусорный коллапс", - подчеркнул чиновник.

"Пока вопрос с переносом полигона не может быть решен, необходимо обеспечить общественный мониторинг работы полигона. Почему бы нам не установить камеры на полигоне?" - предложила жительница Кайгородово. Ее инициативу поддержали общественники.

Однако сделать это можно только с согласия собственника полигона. Узнать его позицию на данное предложение участникам не удалось, поскольку представители полигона не пришли на круглый стол.

Председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров рассказал о существующих угрозах от полигона ТБО в Полетаево, в частности, это загрязнение грунтовых вод, атмосферы в случае пожаров, воздействие химических элементов на экосистемы.

"Мы видим, что полигон уплотняется, повышается, изменяется рельеф. Нам необходима организация наблюдательных колодцев и скважин, по которым мы будем отслеживать движение возможно загрязненного стока. Если это движение будет, необходимо обсуждать вопросы создания защитных заборов с применением сорбентов. Это дополнительные расходы. Если нам все это суммировать, то возникает вопрос, что Полетаевский полигон, хотя сейчас он безусловно, наверно, безопасен для реки Миасс и Шершневского водохранилища, но в долгосрочной перспективе это будет большая головная боль. Чем раньше мы прекратим в таких объемах его эксплуатировать, тем будет лучше", - подчеркнул он.

Экономист Сергей Гордеев считает, что территориальная схема обращения с отходами Челябинской области была принята политическим решением, потому что надо было срочно закрывать городскую свалку.

"Кластер - это система взаимосвязанных предприятий, которые должны обеспечивать комплексную переработку отходов. Должна быть сортировка, переработка части фракций и части складирование. На самом деле у нас никакого кластера сейчас нет, у нас есть система зон. Если говорить прямо, мы сейчас имеем некоторый временный суррогат от терсхемы. Потому что согласно терсхеме в Челябинске должно быть две уплотнительные площадки. Мусор должен идти туда, там сортироваться, уплотняться в 10 раз и тогда это должно работать. Сейчас у нас де-факто временная схема, принятая во многом не по экономическим и экологическим причинам, а по политическим, потому что нужно было закрыть свалку к ШОС и БРИКС. Теперь ШОС и БРИКС нет, но проблемы все остались", - считает он.

Мусорный вопрос остро стоит не только для Челябинска, это общероссийская проблема. Сенатор Маргарита Павлова считает, что перенос полигона из Полетаево в Чишму не решит проблему, местные жители также будут недовольны соседством со свалкой.

"Любое другое место мы определим, везде будут люди возмущаться, что рядом свалка. У нас даже термин появился "московский мусор". Никто не хочет принимать к себе "московский мусор". Когда мы научимся цивилизованно решать этот вопрос? Мне сложно спрогнозировать, сколько на это уйдет времени. То, что сейчас начинаем запоздало обсуждать эту проблему, это лишь шаг на пути к решению. Мы все в ответе за эту проблему. Мы сейчас такое количество мусора производим, что никакой полигон с этим не справится. Поэтому мы должны идти по пути того, чтобы приучать к культуре мусоросортировки и мусоропереработки. Когда это поколение людей и чиновников будет воспитано, тогда мы придем к какому-то цивилизованному пути", - считает член Совета Федерации.

Итогом круглого стола станет резолюция, в которую войдут все озвученные предложения. Общественники намерены направить ее в госорганы. Маргарита Павлова пообещала озвучить предложения профильному вице-губернатору.