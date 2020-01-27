08 Августа 2020
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты на Хайнань из-за коронавируса

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о приостановке с 27 января полетов на остров Хайнань (Хайкоу) в Китае. Рейсы отменяются из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - уточнили в "Уральских авиалиниях".
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Также в связи с "неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР" пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты. "Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения. Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января 2020 на вылеты до 07 февраля 2020", - говорится в сообщении компании.

"Уральские авиалиний" имеют одну из самых обширных маршрутных сетей по Китаю, в том числе планируются транзитные рейсы Россия-Япония-Китай.

Между тем, о приостановке чартерной программы в КНР объявила и авиакомпания NordWind. При этом перевозчик вывезет находящихся в Китае российских туристов, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Также авиакомпания Azur Air объявила о досрочном вывозе отдыхающих на острове Хайнань россиян. При этом стратегический партнер перевозчика — туроператор Anex Tour — своих клиентов обещает вывозить в плановом порядке, передает РБК.

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"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты на Хайнань из-за коронавируса

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Теги: уральские авиалинии, хайнань, китай, кнр, nordwind



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