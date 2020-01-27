08 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Трезвый руль, Курган, нетрезвый водитель (2016) | Фото:Накануне.RU

"А скольких еще не остановили". Инспекторы ГИБДД за два дня поймали в Курганской области 35 пьяных водителей

В Зауралье подвели итоги полицейского рейда "Нетрезвый водитель".

Всего за два дня инспекторы ДПС поймали 35 водителей, которые управляли машинами в нетрезвом виде или отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Четверо из них задержаны полицейскими повторно - материалы на них направлены в отделы полиции для возбуждения уголовных дел. Также в ходе рейда выявили 22 водителей-бесправников, еще шесть человек управляли автомобилями, будучи лишенными такого права.

23 машины отправили на спецстоянку.

Пользователи в соцсетях пишут, что пьяные водители - не редкость в Курганской области.

"А скольких еще не остановили. Если бы каждого второго водителя мимо проезжающего останавливать, то пьяных было бы больше", - пишут пользователи.

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"А скольких еще не остановили". Инспекторы ГИБДД за два дня поймали в Курганской области 35 пьяных водителей

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Теги: Нетрезвый водитель, Курган, Зауралье, ГИБДД



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