Жириновский и ряд других экспертов считают, что к вспышке нового коронавируса причастны американцы

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/repair/office/, лучшие цены по ссылке.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/repair/flat/mnogokvartirniy/40m/, смотреть здесь.
Тут http://remont.youdo.com/repair/kitchen/other/plastpaneli/ по этой ссылке.



Общество В России За рубежом
Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Жириновский и ряд других экспертов считают, что к вспышке нового коронавируса причастны американцы

Владимир Жириновский и некоторые другие эксперты высказываются в пользу конспирологической версии происхождения нового штамма коронавируса, появившегося в Китае.

Так, Жириновский назвал эту вспышку атакой биологического оружия США, впрочем, по его словам, в начале эпидемии могут быть виновны и частные фармкомпании из Штатов. "Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель — ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем. Вторая цель — испытание возбудителей с тем, чтобы можно было в перспективе это использовать и в военных целях", - заявил политик в эфире радио "Говорит Москва".

"Такое биологические оружие: оно если связано с заражением людей, то сегодня столько  авиационных рейсов, эта зараза может перекинуться и на ту страну, которая использует (биологическое оружие - прим. ред.). А пока это просто создать панику. Фармацевты станут миллиардерами 2020 года, и все всё быстренько забудут", - добавил Жириновский.

Аргументы в подтверждение теории про американцев нашел и бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. "Прямых доказательств, что это была диверсия, нет. Но есть косвенные доказательства. В Китае все дороги ведут в этот Ухань, где началась вспылка. Это крупнейший транзитный узел. Время и место, где все это произошло, настораживают", - заявил эксперт на пресс-конференции в НСН.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жириновский и ряд других экспертов считают, что к вспышке нового коронавируса причастны американцы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир жириновский, теория заговора, вспышка коронавируса, китай, сша



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.01.2020 16:17 Мск Китайские студенты УрФУ попадут под наблюдение Роспотребнадзора из-за коронавируса
Ранее 27.01.2020 16:04 Мск Из-за эпидемии в Китае дешевеет нефть и дорожают американские ценные бумаги

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров