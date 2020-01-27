Жириновский и ряд других экспертов считают, что к вспышке нового коронавируса причастны американцы

Владимир Жириновский и некоторые другие эксперты высказываются в пользу конспирологической версии происхождения нового штамма коронавируса, появившегося в Китае.

Так, Жириновский назвал эту вспышку атакой биологического оружия США, впрочем, по его словам, в начале эпидемии могут быть виновны и частные фармкомпании из Штатов. "Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель — ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем. Вторая цель — испытание возбудителей с тем, чтобы можно было в перспективе это использовать и в военных целях", - заявил политик в эфире радио "Говорит Москва".

"Такое биологические оружие: оно если связано с заражением людей, то сегодня столько авиационных рейсов, эта зараза может перекинуться и на ту страну, которая использует (биологическое оружие - прим. ред.). А пока это просто создать панику. Фармацевты станут миллиардерами 2020 года, и все всё быстренько забудут", - добавил Жириновский.

Аргументы в подтверждение теории про американцев нашел и бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. "Прямых доказательств, что это была диверсия, нет. Но есть косвенные доказательства. В Китае все дороги ведут в этот Ухань, где началась вспылка. Это крупнейший транзитный узел. Время и место, где все это произошло, настораживают", - заявил эксперт на пресс-конференции в НСН.