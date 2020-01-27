Россия имеет огромный опыт по предотвращению эпидемий – эксперты об угрозе коронавируса

Эксперты не видят поводов для паники в России по поводу вспышки коронавируса в соседнем Китае, хотя и отмечают, что спокойными россиянам позволяют оставаться повышенные меры безопасности, которые начали принимать еще 31 декабря 2019 года.

"В России одно из лучших в мире правовых регулирований санитарно-эпидемической сферы. Сегодня Анна Юрьевна Попова (главный санитарный врач России – прим. ред.) говорила, что уже с 24 января действует постановление, которое обязывает вводить дополнительные меры безопасности. В частности, это проверка прибывающих из Китая и других стран, где были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией", - рассказала на пресс-конференции в НСН член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко. Она отметила, что еще 31 декабря введены дополнительные меры во всех аэропортах и на тех территориях, которые граничат с Китаем.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов соглашается с ней, добавляя, что Россия "имеет огромный опыт по предотвращению вспышек таких заболеваний". "В данном случае это природно-очаговая вспышка. Есть возможность передачи от животного к человеку, от человека к человеку, но в последнем случае – при достаточно близком контакте. Тяжелая пневмония с угрозой летального исхода возникает у людей из группы риска: пожилых людей, с хроническими заболеваниями (диабет, сердечнососудистые заболевания), детей", - рассказал эксперт.