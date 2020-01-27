08 Августа 2020
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Спорт В России
Василий Березуцкий (2016) | Фото: twitter.com/uefaeuro

Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Бывшие защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте столичной команды.

Уточняется, что Березуцкие назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Они приступают к работе с сегодняшнего дня.

братья Березуцкие(2018)|Фото:pfc-cska.com

В 2018 году сразу после окончания домашнего чемпионата мира братья Березуцкие объявили о завершении футбольной карьеры.

Последнее время работали в голландском "Витессе", где входили в штаб экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. После отставки российского специалиста братья покинули клуб вместе с ним.

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Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

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Теги: Березуцкие, ЦСКА, клуб



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