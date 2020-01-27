Рауля Арашукова заподозрили в растрате 775 млн рублей

Рауль Арашуков, отец экс-сенатора Рауфа Арашукова и бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в присвоении и растрате порядка 775 млн рублей в рамках новых уголовных дел.

В октябре 2019 года в отношении Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о присвоении и растрате.

В одном из дел фигурирует дочь Рауля Арашукова и сестра Рауфа Арашукова Камилла Агоева, в другом - Нелли Арашукова, жена Рауля Арашукова и мать экс-сенатора, пишет "Интерфакс".

Напомним, Рауль Арашуков, занимавший пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен в начале 2019 года. В марте сообщалось, что ему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС).

Арашукова задержали 30 января 2019 года в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он тоже был отправлен под стражу. В мае 2019 года Совет Федерации лишил подследственного Рауфа Арашукова статуса сенатора.