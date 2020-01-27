"Он с огромным рюкзаком едет в семь утра в автобусе". В депобрнауки Зауралья призвали родителей отдавать своих детей в первый класс только по прописке

Мальчики и девочки в Курганской области смогут пойти в первый класс в 6,5 лет. Об этом и том, что малышей надо отправлять только в ту школу, которая расположена рядом с домом, рассказала заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Елена Ситникова, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, родители могут начинать подавать заявления на прием своих деток с 1 февраля этого года.

"В 2019 году родители мало подавали заявления через Госуслуги, а сейчас у нас "зеленый свет". Запись на портале будет открыта с 8.00 1 февраля, уже можно будет подавать заявления. Родители могут направить документы для поступления в электронном виде на почту той школы, в которую они хотят отдать своего ребенка", - сказала Ситникова.

Она отметила, что мамы и папы часто обращаются с вопросом можно ли ребенку, если ему еще не исполнилось 6,5 лет, пойти в первый класс.

"Можно, но по разрешению учредителя. То есть ребенок может пойти в 6,5 лет в школу. Если мальчик или девочка не имеют медицинских противопоказаний, иными словами - имеют справку о том, что они готовы к школе", - рассказала Ситникова.

1 июля 2020 года начнется подача документов в те школы, которые родители выбрали не по месту жительства.

"Это лицеи и гимназии, которые пользуются повышенным спросом. С 1 июля можно претендовать на свободные места в этих учреждениях. Прием заявлений заканчивается 5 сентября", - пояснила замдиректора департамента.

Елена Ситникова отметила, что департамент просит родителей все же отдавать детей в те школы, которые находятся по прописке.

"Грустно смотреть, когда маленький ребенок в семь часов утра с тяжелым ранцем едет в переполненном автобусе из одного района города в другой, когда рядом во дворе есть общеобразовательная школа. Это неправильно, не усложняйте жизнь своему ребенку. Как правило, программы у нас во всех школах в начальных классах одинаковые", - отметила Елена Ситникова.

В этом году в первые классы пойдут 11 тыс. 889 детей, количество школ - 435.

Еще одно нововведение - младшие братья и сестры тех детей, которые уже учатся в той или иной школе, будут пользоваться преимуществом при поступлении в первый класс этой школы. По словам Ситниковой, это правильно, и такая инициатива облегчит жизнь родителям - в том числе, многодетным.