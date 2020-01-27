08 Августа 2020
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Общество В России Санкт-Петербург Москва
Дмитрий Самойлов, блокадники Ленинграда (2017) | Фото: администрация Перми

На коммунальные субсидии жителям блокадного Ленинграда предложили выделить 200 млн рублей

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий уравнять в правах на господдержку всех жителей блокадного Ленинграда. Авторы документа – депутаты Нилов, Пайкин и Шерин - пишут, что сейчас льготы по оплате ЖКХ (скидка 50%) предусмотрены только для блокадников, признанных инвалидами.

"Жители блокадного Ленинграда, и не признанные инвалидами, таких дополнительных мер социальной поддержки не имеют, что вызывает среди них серьезную социальную напряженность. Следует отметить, что жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, составляют около 14% от общего количества указанных жителей (по состоянию на октябрь 2019 года - 12 665 чел. из 92 615 чел.)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам депутатов, при средней субсидии в 1800 руб. в месяц на обеспечение всех этих людей потребуется порядка 205 млн руб. в год, эти средства предлагается выделить из федерального бюджета.

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На коммунальные субсидии жителям блокадного Ленинграда предложили выделить 200 млн рублей

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Теги: субсидии, коммунальные услуги, скидка, блокадники



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