08 Августа 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Прокуратура ЯНАО, здание (2017) | Фото: prokyanao.ru

Ямальских чиновников привлекли к ответственности за неточные сведения в декларациях о доходах

Прокуратура Тазовского района выявила, что руководители муниципальных учреждений не в полном объеме отчитались по доходам и имуществу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Так, руководитель дирекции жилищной политики Тазовского района в справке о доходах за 2018 г. не указал доход в размере около 60 тыс. руб., полученный за участие в работе коллегиального органа. Директор управления капитального строительства Тазовского района не указал находящееся у него в собственности моторное судно.

Из-за нарушений районная прокуратура внесла представление начальнику Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации Тазовского района. В настоящий момент нарушения устранены, уточненные сведения размещены на официальном сайте, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По аналогичным фактам представления внесены представления начальнику управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма администрации, а также начальнику департамента образования администрации Тазовского района.

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Ямальских чиновников привлекли к ответственности за неточные сведения в декларациях о доходах

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Теги: прокуратура, налоги, доходы



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