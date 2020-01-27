08 Августа 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Владимир Мединский (2016) | Фото:http://kremlin.ru

В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на посту помощника президента

Бывший министр культуры Владимир Мединский на посту помощника главы государства займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Информацию о том, чем будет заниматься в администрации бывший вице-премьер Дмитрий Козак, представитель Кремля пообещал дать на днях, передает RT.

Ранее были подписаны указы о назначении бывших министров Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками президента. Козак стал замруководителя администрации президента.

Орешкин, по словам Пескова, будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть тот функционал, которым занимался Андрей Белоусов.

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В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на посту помощника президента

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Теги: владимир мединский, дмитрий песков, помощник президента



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