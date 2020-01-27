В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на посту помощника президента
Бывший министр культуры Владимир Мединский на посту помощника главы государства займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Информацию о том, чем будет заниматься в администрации бывший вице-премьер Дмитрий Козак, представитель Кремля пообещал дать на днях, передает RT.
Ранее были подписаны указы о назначении бывших министров Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками президента. Козак стал замруководителя администрации президента.
Орешкин, по словам Пескова, будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть тот функционал, которым занимался Андрей Белоусов.