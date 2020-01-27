Авиакомпания Ariana Afghan Airlines опровергла информацию о катастрофе своего самолета в Афганистане

Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines опубликовала опровержение информации о крушении принадлежавшего ей самолета. На своей страницев Facebook перевозчик призвал не верить в информацию об авиакатастрофе. "Все рейсы выполняются по расписанию", - заверили в компании.

Ранее появилось сообщение о крушении самолета с 83 пассажирами на борту. Он, якобы, совершал перелет по маршруту Герат – Кабул и упал над территорией гористого района Дех Як в провинции Газни, контролируемой талибами.

Между тем, появилась информация о том, что упавший самолет мог принадлежать военным, причем ряд источников сообщает об американском военном самолете. По другой версии, борт принадлежал афганским военным и летел из Герата в Дели.