Песков: подбор кандидатов на должность врио главы Прикамья продолжается

Пермский край остается обезглавленным уже практически неделю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что сейчас ведется подбор кандидатуры, сообщает "Интерфакс".

"Как только глава государства будет готов представить эту кандидатуру, согласовать ее с самим кандидатом, мы об этом сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков журналистам.

Напомним, глава края Максим Решетников покинул губернаторский пост и назначен в новое Правительство России министром экономического развития. Решетников был губернатором с сентября 2017 года. С апреля 2012 года работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы. Новому главе региона, которого выберут 13 сентября, придется завершать проекты, начатые Решетниковым. В частности - это доступ к набережной, который планируют открыть, разобрав железнодорожные пути на участке Горнозаводской ветки Пермь I - Пермь II.

Ранее сообщалось, что получить должность губернатора Пермского края могут выходцы из группы Сергея Собянина, работающие в Свердловской области, - первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов или замглавы Свердловской области Олег Чемезов. Оба для Пермского края являются "варягами". Олег Чемезов на вопрос о своем возможном повышении ответил корреспонденту Накануне.RU, что ему и "здесь [в Свердловской области, на посту замгубернатора - примеч.] хорошо". Сегодня стало известно, что новым главой может стать экс-министр образования РФ Михаил Котюков.

Впрочем, в качестве претендентов также называли и пермских политиков - спикера заксобрания Валерия Сухих и депутата Госдумы от региона Игоря Сапко.