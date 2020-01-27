В Госдуме предложили сделать более доступным профессиональное переобучение для мам в декрете

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/repair/flat/ можно найти здесь.



Общество В России
домохозяйка (2020) | Фото: alexhitrov.livejournal.com

В Госдуме предложили сделать более доступным профессиональное переобучение для мам в декрете

Депутат Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который позволит мамам в декрете проходить профессиональное обучение в любом месте, а не только по месту прописки.

В пояснительной записке к документу Яровая пишет, что сейчас, согласно закону "О занятости населения в Российской Федерации" обращение гражданина в центр занятости по вопросу прохождения профессионального обучения возможно исключительно по месту жительства.

"Законопроектом предлагается предоставить право для женщин, находящихся в декретном отпуске, обращаться также по месту их пребывания.  Кроме того, устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в декретном отпуске, по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям)", - отмечает депутат.

По словам Яровой, в 2018 году за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в органы службы занятости обратилось 17,4 тыс. женщин, находящихся в декретном отпуске (в 2017 года - 17,8 тыс. женщин).

Законопроект поддержали в Минтруда, Минэкономразвития и Минюсте России.

Ранее однопартиец Яровой – депутат Сергей Вострецов – предлагал ввести налог для домохозяек, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме предложили сделать более доступным профессиональное переобучение для мам в декрете

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, декретный отпуск, переобучение, молодая мама



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров