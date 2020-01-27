В Госдуме предложили сделать более доступным профессиональное переобучение для мам в декрете

Депутат Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который позволит мамам в декрете проходить профессиональное обучение в любом месте, а не только по месту прописки.

В пояснительной записке к документу Яровая пишет, что сейчас, согласно закону "О занятости населения в Российской Федерации" обращение гражданина в центр занятости по вопросу прохождения профессионального обучения возможно исключительно по месту жительства.

"Законопроектом предлагается предоставить право для женщин, находящихся в декретном отпуске, обращаться также по месту их пребывания. Кроме того, устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в декретном отпуске, по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям)", - отмечает депутат.

По словам Яровой, в 2018 году за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в органы службы занятости обратилось 17,4 тыс. женщин, находящихся в декретном отпуске (в 2017 года - 17,8 тыс. женщин).

Законопроект поддержали в Минтруда, Минэкономразвития и Минюсте России.

Ранее однопартиец Яровой – депутат Сергей Вострецов – предлагал ввести налог для домохозяек, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.