08 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
схема метрополитена Екатеринбурга (2019) | Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Первый котлован новой ветки метро в Екатеринбурге могут начать копать к 2022 году

Во время встречи полпреда президента в УрФО Николая Цуканова со студентами УрФУ, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, когда в городе появится вторая ветка метро, передаёт корреспондент Накануне.RU

"Трассировки есть. Вторая линия планируется от ЖБИ до ВИЗ-правобережный. Документы готовятся. Политическую волю президент Владимир Путин обозначил. Надо подготовить документы и приходить с ними, встраиваясь в федеральные программы. Если принято решение сегодня, то деньги будут не раньше 2022 года. Рассчитываю, что первый котлован надо делать к 2022 году. Строительство займет пять-восемь лет", - сказал мэр. Он напомнил, что бюджет города - 46 млрд руб., расходы - 49, дефицит - 3 млрд

8 млрд руб. стоит только проектирование новой ветки, строительство ещё 80 млрд руб., добавил Цуканов.

"Метро нужно, столичный город должен его иметь. 60% загрязнения воздуха - от машин", - считает полпред.

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Первый котлован новой ветки метро в Екатеринбурге могут начать копать к 2022 году

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Теги: метро, вторая ветка, котлован



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