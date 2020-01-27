Онищенко: 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/repair/living-room/, смотрите ссылку.
Объявление: http://remont.youdo.com/repair/flat/three-room/, лучшие цены тут.



Общество В России
онищенко геннадий григорьевич главный государственный санитарный врач рф (2011) | Фото: Накануне.ru

Онищенко: 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус 2019-nCoV, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"12 из них - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики", - сказал бывший главный санитарный врач России в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что вакцина конкретно против коронавируса будет разработана уже после того, как эпидемия утихнет.

Ранее Онищенко предположил, что Китай недооценивает или скрывает угрозу распространения коронавируса.

Впервые вирус был замечен в китайском городе Ухань, где в конце декабря вызвал вспышку вирусной пневмонии. Новый штамм коронавируса выявила группа экспертов под руководством академика Сюй Цзяньцзяна. По оценкам ученого, разработка вакцины займет у человечества несколько лет. Тем временем Национальный институт здравоохранения США (NIH) уже начал работу над созданием вакцины.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Онищенко: 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: геннадий онищенко, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.01.2020 12:37 Мск Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса уже к марту
Ранее 24.01.2020 03:19 Мск Коронавирусом в Китае инфицировались 630 человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров