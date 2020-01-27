Онищенко: 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус 2019-nCoV, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"12 из них - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики", - сказал бывший главный санитарный врач России в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что вакцина конкретно против коронавируса будет разработана уже после того, как эпидемия утихнет.

Ранее Онищенко предположил, что Китай недооценивает или скрывает угрозу распространения коронавируса.

Впервые вирус был замечен в китайском городе Ухань, где в конце декабря вызвал вспышку вирусной пневмонии. Новый штамм коронавируса выявила группа экспертов под руководством академика Сюй Цзяньцзяна. По оценкам ученого, разработка вакцины займет у человечества несколько лет. Тем временем Национальный институт здравоохранения США (NIH) уже начал работу над созданием вакцины.