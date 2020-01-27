08 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
Ariana Afghan Airlines (2020) | Фото: Ariana Afghan Airlines

Пассажирский самолет разбился в Афганистане на территории, подконтрольной талибам. На борту было более 80 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, перевозивший более 80 человек, разбился и загорелся на территории, контролируемой талибами в Афганистане, передает The Sun. По данным издания, борт упал в гористом районе Дех Як в провинции Газни. Рейс выполнялся по маршруту Герат – Кабул.

Местные СМИ сообщают, что на борту находились 83 человека. Жители района, где упал самолет, пытались своими силами потушить пожар. Сейчас на место ЧП направлена группа следователей и спасателей, а также спецназ.

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Пассажирский самолет разбился в Афганистане на территории, подконтрольной талибам. На борту было более 80 человек

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Теги: афганистан, самолет, газни, талибы, Ariana Afghan Airlines



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