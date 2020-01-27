Цуканов: Тлеющая свалка на Уралмаше - иллюстрация борьбы финансовых кланов в мусорной отрасли

Треть всех трат в мусорном бизнесе - теневые, иллюстрация борьбы финансовых кланов в отрасли - свалка на Уралмаше. Об этом на встрече со студентами УрФУ рассказал полпред президента в УрФО Николай Цуканов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Никто не хочет, чтобы рядом с ним был мусорный полигон. Лицензированных полигонов в УрФО нет. Это же не просто свалка. Надо, чтобы вода не уходила в грунт. Другое дело - сбор мусора. Это колоссальные деньги, за которые ведут борьбу финансовые группы, и власти иногда в это втягиваются. Свалка, которая якобы горит на Уралмаше, - иллюстрация. Кто-то же получал деньги. Есть действие на грани преступления, а есть бездействие. Можно сказать, что Высокинский не хочет решать проблему. Нет, он хочет, но тут много нюансов. 30% средств - теневые траты", - сказал Цуканов.

Ранее полпред уже требовал решить вопрос с тлеющей свалкой.

Напомним, свалка на улице Коммунистическая начала тлеть в новогодние праздники. Ее пытались тушить, засыпая снегом с городских улиц. По данным МЧС, площадь очагов тления составляла 100 кв.м, открытого горения нет.