Уральский полпред назвал нормальным народное голосование по изменению Конституции после одобрения поправок Госдумой

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов считает, что голосовать по поправкам в Конституцию после обсуждения их в Госдуме "вполне логично". Об этом он сообщил на встрече со студентами УрФУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Полпреда спросили, насколько правильно выводить голосование по поправкам в Конституцию после обсуждения их в Госдуме и не следует ли разделить вопросы.

"Правильно. Что вы хотите услышать от полпреда, если поправки предложил Путин? Госдума утвердила принцип, а выбор сделают люди", - сказал Цуканов.

Напомним, 23 января Госдума одобрила в первом чтении пакет поправок в Конституцию, внесенный президентом России. Предложения по изменению главного закона страны Владимир Путин озвучил 15 января во время послания Федеральному собранию, при этом президент заявлял о необходимости проведения всенародного голосования по поправкам.