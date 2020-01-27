08 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО В России
Николай Цуканов, Виктор Кокшаров, общение со студентами УрФУ (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред назвал нормальным народное голосование по изменению Конституции после одобрения поправок Госдумой

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов считает, что голосовать по поправкам в Конституцию после обсуждения их в Госдуме "вполне логично". Об этом он сообщил на встрече со студентами УрФУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Полпреда спросили, насколько правильно выводить голосование по поправкам в Конституцию после обсуждения их в Госдуме и не следует ли разделить вопросы.

"Правильно. Что вы хотите услышать от полпреда, если поправки предложил Путин? Госдума утвердила принцип, а выбор сделают люди", - сказал Цуканов.

Напомним, 23 января Госдума одобрила в первом чтении пакет поправок в Конституцию, внесенный президентом России. Предложения по изменению главного закона страны Владимир Путин озвучил 15 января во время послания Федеральному собранию, при этом президент заявлял о необходимости проведения всенародного голосования по поправкам.

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Уральский полпред назвал нормальным народное голосование по изменению Конституции после одобрения поправок Госдумой

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Теги: Николай Цуканов, поправки в Конституцию



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