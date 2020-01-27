08 Августа 2020
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Политика В России Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

В рабочую группу по поправкам в Конституцию поступило уже более сотни предложений

В рабочую группу по поправкам в Конституцию поступило уже более сотни предложений. Есть и поправки, оформленные по всем правилам и поступившие от субъектов права законодательной инициативы – они, вероятно, будут вынесены на рассмотрение во втором чтении, которое назначено на 11 февраля.
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"Российская газета", ссылаясь на сопредседателя рабочей группы по поправкам, главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, пишет, что две поправки касаются изменения преамбулы основного закона, есть поправки по первой и второй главе, три поправки касаются социальных гарантий. Кроме того, есть предложения по статусу Совета безопасности, по уточнению статуса Госсовета, по изменению порядка избрания Государственной Думы.

"Конечно, вызывает интерес формирование органов власти, организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны", - уточнил депутат.

Ранее в интервью изданию Павел Крашенинников рассказал, что в рабочую группу также поступили предложения переименовать должность главы государства на "Верховный правитель" и увеличить число субъектов права законодательной инициативы.

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В рабочую группу по поправкам в Конституцию поступило уже более сотни предложений

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Теги: поправки в конституцию, госдума, павел крашенинников



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