СМИ: уход Суркова не повлияет на позицию по Донбассу

Уход с госслужбы помощника президента РФ Владислава Суркова, курировавшего украинское направление, не повлечет изменения позиции по Донбассу. Об этом пишет "ПолитНавигатор", ссылаясь на источник, близкий к руководству республики.

Также отмечается, что никуда не уходит глава ДНР Денис Пушилин, а ранее принятые в Кремле решения будут продолжать воплощаться. С Украиной же "будет все жестче", сообщил источник. Одной из причин будто бы стала недавняя антироссийская речь в Давосе украинского президента Владимира Зеленского.

22 января в Давосе Зеленский выступил почти перед пустым залом. Он заявил, что на Украине идет война, Украина защищается, а Россия "аннексировала часть территории". Киеву же мало "всемирной обеспокоенности". Однако сомнительно, что реальной причиной ухода Суркова стали заявления Зеленского, тем более обычные для него.

Напомним, на днях директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил, что Сурков ушел с госслужбы из-за "смены курса на украинском направлении".