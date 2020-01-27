СМИ: уход Суркова не повлияет на позицию по Донбассу

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги сервиса: http://remont.youdo.com/repair/flat/price/, смотрите ссылку.
Услуги сервиса: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/other/nedorogoy-remont-vannih-komnat/, полное описание.
YouDo: http://remont.youdo.com/repair/loggia/other/p-44t/, подробное описание.



Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Владислав Сурков с тростью (2018) | Фото: https://t.me/margaritasimonyan/2106

СМИ: уход Суркова не повлияет на позицию по Донбассу

Уход с госслужбы помощника президента РФ Владислава Суркова, курировавшего украинское направление, не повлечет изменения позиции по Донбассу. Об этом пишет "ПолитНавигатор", ссылаясь на источник, близкий к руководству республики.

Также отмечается, что никуда не уходит глава ДНР Денис Пушилин, а ранее принятые в Кремле решения будут продолжать воплощаться. С Украиной же "будет все жестче", сообщил источник. Одной из причин будто бы стала недавняя антироссийская речь в Давосе украинского президента Владимира Зеленского.

22 января в Давосе Зеленский выступил почти перед пустым залом. Он заявил, что на Украине идет война, Украина защищается, а Россия "аннексировала часть территории". Киеву же мало "всемирной обеспокоенности". Однако сомнительно, что реальной причиной ухода Суркова стали заявления Зеленского, тем более обычные для него.

Напомним, на днях директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил, что Сурков ушел с госслужбы из-за "смены курса на украинском направлении".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: уход Суркова не повлияет на позицию по Донбассу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владислав Сурков, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров