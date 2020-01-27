Студентка УрФУ пожаловалась Цуканову на низкую стипендию

Во время встречи полпреда президента в УрФО Николая Цуканова со студентами УрФУ, студентка спросила, можно ли уравнять социальные стипендии с другими. Сейчас они сильно разнятся, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это связано с тем, что даётся общий объем стипендий на год. В Свердловской области принят закон, позволяющий жителю общежития считаться одиноко проживающим, имеющим право на социальную стипендию. Есть ушлые студенты, которые подают документы, мы отбиваемся, но ничего не получается. Закон изменить трудно", - сказал ректор вуза Виктор Кокшаров.

В ситуации пообещал разобраться заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов также взял ситуацию на контроль.