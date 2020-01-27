08 Августа 2020
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Общество В России
Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса уже к марту

В Российской академии наук считают, что возможна глобальная эпидемия, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии.

Произойти это может уже к марту, заявил глава РАН Александр Сергеев.

"Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию", - цитирует его "Интерфакс".

Чтобы не допустить распространение заболевания, необходимо активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отметил ученый.

Напомним, китайские власти рекомендовали гражданам без необходимости не приезжать в город Ухань, где началась эпидемия, и не выезжать оттуда. Тем не менее, начинается сезон, когда миллионы китайцев путешествуют по стране в преддверии Праздника Весны - нового года по восточному календарю.

Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от поездок в КНР, а туроператоры Tez Tour и "Интурист" приостанавливают продажи путевок. США и Франция намерены эвакуировать своих граждан из Уханя.

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Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса уже к марту

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Теги: коронавирус, китай, ран



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