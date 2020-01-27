В Екатеринбурге начали разбирать главный ледовый городок на Площади 1905 года

Главный ледовый городок Екатеринбурга завершил свою работу. Строители приступили к демонтажу елочной конструкции и скульптур.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, уже с 3 февраля на Площади 1905 года снова начнет функционировать автомобильная парковка. Также в мэрии подвели первые предварительные итоги работы ледового городка.

Так, на торжественном открытии главной городской елки, которое состоялось 27 декабря 2019 года, побывали 5 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года гостями городка и зрителями праздничной программы стали 10 тысяч человек.

По последней информации, главный ледовый городок Екатеринбурга за все время его работы посетили более 400 тысяч человек. Как пояснили в управлении культуры администрации города, сейчас идет точный подсчет количества посетителей, а окончательная цифра будет озвучена в конце недели.

Напомним, в этом году темой ледового городка стало 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. В воскресенье, 26 января, состоялась церемония его закрытия.