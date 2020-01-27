Будущий губернатор Прикамья "спалился", подписавшись на Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова?

Вероятным претендентом на пост врио губернатора Пермского края может стать бывший министр образования РФ Михаил Котюков, сообщает интернет-газета "Текст".

По информации издания, в минувшие выходные Котюков подписался на Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова.

"У бывшего министра закрытый аккаунт, нет ни одной записи. При этом он подписан на 141 страницу. Обычно так делают, чтобы следить за ключевыми ньюсмейкерами", - говорится в сообщении газеты "Текст".

В министерстве образования сообщали, что до недавнего времени у Котюкова не было страницы в этой социальной сети. В настоящий момент страница удалена.

Напомним, глава края Максим Решетников покинул губернаторский пост и назначен в новое Правительство России министром экономического развития. Решетников был губернатором с сентября 2017 года. С апреля 2012 года работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы. Новому главе региона, которого выберут 13 сентября, придется завершать проекты, начатые Решетниковым. В частности - это доступ к набережной, который планируют открыть, разобрав железнодорожные пути на участке Горнозаводской ветки Пермь I - Пермь II.

Ранее сообщалось, что получить должность губернатора Пермского края могут выходцы из группы Сергея Собянина, работающие в Свердловской области, - первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов или замглавы Свердловской области Олег Чемезов. Оба для Пермского края являются "варягами". Олег Чемезов на вопрос о своем возможном повышении ответил корреспонденту Накануне.RU, что ему и "здесь [в Свердловской области, на посту замгубернатора - примеч.] хорошо". Впрочем, в качестве претендентов также называли и пермских политиков - спикера заксобрания Валерия Сухих и депутата Госдумы от региона Игоря Сапко.