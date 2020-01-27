Кудрин жаждет "цифровой революции"

"Цифровая революция должна, наконец, состояться!" Об этом заявил председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на мероприятии ведомства, посвященном "цифровизации экономики", сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в СП создан Департамент цифровой трансформации, который разработал экспериментальную версию "озера данных", куда поступает вся необходимая для проверок информация и преобразуется в удобный для дальнейшей работы вид. Это достигается за счет заполнения специальной формы. А данные получаются в виде, пригодном в дальнейшем для машинной обработки. В результате эксперимента трудозатраты сократились примерно на 70%, сообщила директор Департамента Светлана Меркушина.

После этого для сокращения трудозатрат на рутинную работу были созданы пилотные проекты по совершенствованию системы автоматического формирования структурированных актов и отчетов. Сейчас проекты находится в стадии тестирования.

Департамент цифровой трансформации в прошлом году также организовал специальный форум, посвященный дорогам. Участники должны были выявить автомобильные дороги, которые отсутствуют в ЕГРАДе, а также региональные и муниципальные автодороги, не охваченные федеральным проектом "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Эта задача была решена.

Также были разработаны аналитические панели для контроля за расходами на нацпроекты.

Кудрин подчеркнул, что нужно увязать цели нацпроектов с расходованием средств, так как часто бывает, что "деньги выполнены, а цели не выполнены". Хотя ранее в СП отмечали, что в самих нацпроектах выполнение всех задач не ведет к достижению поставленных целей.

В целом то, о чем говорит Кудрин, является чисто техническим, а не экономическим решением, и не затрагивает основ экономической модели, о чем он недавно говорил как об одной из ключевых проблем нацпроектов. А одной из главных задач "цифровизации" является сокращение трудозатрат на рутинную работу, подчеркивается на сайте СП. Что закономерно ведет к увольнению "лишних" людей. Об этом, правда, не упоминается.