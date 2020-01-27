08 Августа 2020
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Николай Цуканов, Виктор Кокшаров, общение со студентами УрФУ (2020) | Фото: Накануне.RU

Полпред посоветовал выпускникам УрФУ возвращаться в свои родные города

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время со студентами УрФУ посоветовал выпускникам возвращаться после окончания вуза туда, откуда они приехали, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это уже вторая моя встреча с УрФУ. Нам показали, насколько качественно работают ваши учёные, рассказали о ядерной медицине. Мне было интересно, чем этот центр отличается от других. Он - самый высокотехнологичный в стране, хочется, чтобы препараты быстрее начали применять", - сказал Цуканов.

"После университета вы должны вернуться в свои города. Иногда говорят, зачем возвращаться в Курган? Из этого города в университете - 850 человек. Понимаю, что кто-то не готов туда возвращаться. Получая образование в вузе, надо возвращаться", - сказал Цуканов.

По его словам, власти тратят много денег на инфраструктуру городов, но если люди этого не видят, значит, выбраны не те приоритеты. Выпускники должны возвращаться туда, где родились.

"Я уехал в 30 лет в Москву, 13 лет прожил, потом вернулся в город, где родился, и пять лет был мэром. Удалось помочь", - сказал Николай Цуканов.

Николай Цуканов, Виктор Кокшаров, общение со студентами УрФУ(2020)|Фото: Накануне.RU

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Полпред посоветовал выпускникам УрФУ возвращаться в свои родные города

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Теги: Николай Цуканов, Уральский федеральный университет



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