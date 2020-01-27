Вопреки обещанию губернатора? 70 водителей "скорых на аутсорсинге" увольняются в Екатеринбурге

В уральской столице из службы "Скорой помощи" стали массово увольняться водители. 70 человек приняли такое решение после того, как стало известно о приходе новой аутсорсинговой компании. Люди бегут из подстанций на улицах Серафимы Дерябиной, Братьев Быковых и Машиностроителей. Представители новой компании заключат договор с органами здравоохранения. Теперь водителям предлагают стать либо самозанятыми, либо индивидуальными предпринимателями. Как рассказал журналисту Накануне.RU один из водителей, они увольняются в конце января.

Аутсорсинг "скорых" в Екатеринбурге появился в 2014 года. С февраля 2020 года на рынок уральской столицы заходит пермская компания Евгения Фридмана.

Основной причиной для увольнений является низкая зарплата водителей. Денежное довольствие, по словам собеседника нашего издания, не превышает 18 тыс. руб. в лучшем случае. Стандартной является сумма 16 тыс.

"У нас зарплата мизерная. А если трудовой договор оставить, то остаются те же расценки, которые были пять лет назад. Плюс всякие штрафные санкции добавляются непонятно за что. А Фридман (владелец компании, - прим. Накануне.RU) все это включил в договор и хочет нас обложить этими санкциями. И так мы крохи получаем…Зарплата у нас 74,5 руб. за час. Тысяч 16 получится, если месяц работать. Максимум 18 тысяч выйдет. В других СМИ написали про 25 тысяч уже. Эта сумма не соответствует реальности. Нужно бы было по 12 часов работать 18 смен", - отметил водитель.

"Если бы будете самозанятыми, как он [Фридман] говорит, то будете больше получать. В случае подписания договора, мы бы получали чуть больше 30 тыс., но при этом мы бы вынуждены были платить налоги, у нас никаких пенсионных отчислений тоже бы не было, ни больничных, ни отпускных. Мы всего лишь попросили нам зарплату поднять", - заключил мужчина.

В горздраве Екатеринбурга и вовсе заявили, что "водители "Скорой помощи" не являются сотрудниками системы здравоохранения". В инстанции Накануне.RU заверили, что для жителей города в связи с массовым увольнением водителей ничего не изменится.

"Для жителей города ничего не изменится. Потому что все это контролируется городской станцией "Скорой помощи". Эти водители не являются сотрудниками "Скорой помощи" Екатеринбурга. Водителей нанял новый частный перевозчик, и он должен обеспечить перевозку. Мы не имеем права касаться данного вопроса. Если хотят, пусть трудоустраиваются в другие компании. Всего увольняется 18 бригад. В целом, если 1 февраля машины не выйдут на работу, то компанию ждут санкции", - прокомментировали там.

Подчеркнем, что с этого года практика аутсорсинга "скорых" расширяется и на другие города Свердловской области, на это даже было выделено 107 млн руб. Совсем недавно губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос Накануне.RU, заверил, что никаких увольнений в связи с аутсорсингом не будет. Пример Екатеринбурга он приводил как образцовый.

"Аутсорсинг "скорых" - это не новая форма работы. У нас есть много частных "скорых", которые нормально выполняют свою работу за деньги. 107 млн руб. пойдет на приобретение новых автомобилей. Заниматься материальными активами должны профессионалы. Во всем мире сегодня и в том числе на Западе введен аутсорсинг "скорой помощи". Сами станции, а не врачи зарабатывают деньги. Главврачи ставят задачу, через сколько машина должна быть готова. В Екатеринбурге том же вообще нет недовольных аутсорсингом. Я вас уверяю. Никто никого увольнять не будет. Нет никаких нареканий насчет аутсорсинга. Что там плохого?" - говорил глава региона.