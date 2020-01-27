08 Августа 2020
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Экономика В России Москва
ПМЭФ-2019, Максим Орешкин (2019) | Фото: forumspb.com

Дерипаска похвалил назначение Орешкина помощником президента

Олег Дерипаска похвалил назначение Максима Орешкина помощником президента России. В кабинете министров Медведева Орешкин занимал пост министра экономического развития.

"И ещё немного о новом правительстве. Считаю важным назначение Максима Орешкина Помощником Президента. Один из немногих людей в правительстве с хорошим экономическим образованием в сочетании с успешной карьерой в крупном банке (эту же должность занимала Эльвира Набиуллина до назначения главой ЦБ)", - написал Дерипаска в Telegram. Стоит отметить, что владелец "Базового элемента" деятельность ЦБР не раз критиковал, в частности, во время поездки на Давосский экономический форум.

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Дерипаска похвалил назначение Орешкина помощником президента

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Теги: олег дерипаска, максим орешкин, помощник президента, министр экономики



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