Дерипаска похвалил назначение Орешкина помощником президента

Олег Дерипаска похвалил назначение Максима Орешкина помощником президента России. В кабинете министров Медведева Орешкин занимал пост министра экономического развития.

"И ещё немного о новом правительстве. Считаю важным назначение Максима Орешкина Помощником Президента. Один из немногих людей в правительстве с хорошим экономическим образованием в сочетании с успешной карьерой в крупном банке (эту же должность занимала Эльвира Набиуллина до назначения главой ЦБ)", - написал Дерипаска в Telegram. Стоит отметить, что владелец "Базового элемента" деятельность ЦБР не раз критиковал, в частности, во время поездки на Давосский экономический форум.