Полпред президента в УрФО предложил ввести ипотеку для молодых учёных со ставкой в 3%

Полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову показали лабораторию в УрФУ, где разрабатывают циклотрон - аппарат, помогающий проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологии, передает корреспондент Накануне.RU.

Аппарат вырабатывает изотопы Фтор-18, которые вводятся в организм в качестве контраста и позволяют определить местоположение новообразований. В 2011 в УрФУ началось проектирование аппарата.

В России циклотрон один, в мире их несколько сотен. Сейчас аппарат собран, испытан, но дата ввода в работу не определена. На университетском циклотроне будут практиковаться студенты. Оборудование полностью канадское.

Директор химико-технологического института УрФУ Михаил Вараксин описал идею создания научного центра УрФУ как производство полного цикла для лечения заболеваний. В качестве примера он привел препарат Триазавирин, работанный уральскими учеными (помогает бороться с вирусными инфекциями, тестировался на эффективность против свиного гриппа, эболы, птичьего гриппа и многих других заболеваний, включая новейший коронавирус из Китая). Препарат появился в лабораториях УрФУ, в 2014 году он вышел в аптеки. "Главная идея центра - получение лекарств в полупромышленных количествах. Больше 80% наших сотрудников - молодые специалисты. Ставим целью подготовку кадров для фармацевтической промышленности и обеспечение лекарственной безопасности. Ученые центра разработали средство для контроля диабета. Наука, образование, инновации - составляющие нашей работы. В этом году получено 30 млн руб. внешних денег от науки, 5 млн - образование, несколько миллионов - услуги", - сказал Вараксин.

Он добавил, что учёные УрФУ всех возрастов участвуют в конкурсах. "Задачи решает команда из школьников, учёных, аспирантов. Если патент состоялся, там указывается команда, но и автор", - сказал Вараксин.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров во время презентации для Цуканова отметил, что учёные, работающие в лаборатории, получают гранты на свои работы.

"Надо придумать какой-то стандарт для молодых учёных, чтобы они не уезжали", - сказал Цуканов.

Кокшаров ответил, что есть гранты и программы.

"Сделать ипотеку для молодых учёных со ставкой в три процента не сложно. В Свердловской области на такую поддержку закладывается по 10-15 миллионов", - предложил Цуканов.