08 Августа 2020
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Общество Свердловская область
ветераны, 9 мая, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, как Екатеринбург отпразднует 75-летие Победы

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень мероприятий, которые пройдут в уральской столице в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в частности, будут организованы церемонии возложения цветов к захоронениям героев Советского Союза, мемориалам, памятникам, обелискам и мемориальным доскам. Также запланировано проведение встреч школьников с ветеранами и героями России, проживающими в Екатеринбурге. Они пройдут в рамках дискуссионного клуба городского союза районных советов старшеклассников.

Не менее важным мероприятием станет организация оздоровления участников Великой Отечественной в санатории "Бодрость", которая пройдет с марта по май 2020 года. На протяжении весны участникам войны, бывшим узникам концлагерей и ветеранам труда будут вручаться юбилейные медали, изготовленные в честь 75-летия Великой Победы. А в мае пройдут торжественные приемы главой Екатеринбурга ветеранов и тружеников тыла.

Напомним, в этом году в Параде Победы в Екатеринбурге впервые будут задействованы иностранные военные расчеты.

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Стало известно, как Екатеринбург отпразднует 75-летие Победы

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Теги: День Победы, Екатеринбург, празднование, 75 лет



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