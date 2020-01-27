В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

63-летняя актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая культовую роль няни в фильмах про Мэри Поппинс, пропала в Мексике. Об этом на странице звезды в Instagram сообщил ее PR-директор Ян Трунцев.

"Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем", - написал представитель Андрейченко.

Он также сообщил, что лично звонит и пишет Наталье, но звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. "На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим", - добавил Трунцев.

Андрейченко много лет жила в США, будучи в браке с актером Максимилианом Шеллом. У пары родилась дочь Настасья. В 2005 году актриса развелась и вернулась в Россию, тем не менее, она часто бывает в Штатах.