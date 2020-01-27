08 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО В России
Глава Чувашии и прыгающий офицер МЧС на вручение ключей от новых пожарных автомобилей (2020) | Фото: youtube.com/ИА REX

Глава Чувашии после скандала заявил, что технику для МЧС закупает республика

Глава Чувашии Михаил Игнатьев после скандала с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин сделал новое заявление.

По его словам, акцентировать внимание на том, что пожарная техника закуплена на федеральные средства, неверно, поскольку она приобретается на деньги республики.

"Отдельные высказывания в медиа появляются, что пожарные машины мы вручали за счет федеральных средств. Это не совсем корректно, по сути дела. Мы приобретали ежегодно пожарные автомашины и спецавтомобили за счет консолидированного бюджета Чувашской республики и будем это делать", – цитирует пресс-служба слова Игнатьева.

Также глава региона заявил, что уважительно относится к спасателям и пожарным, многих из них знает лично, "вместе ели и тушенку с кашей".

Ранее стало известно, что комиссия "Единой России" по этике 27 января рассмотрит вопрос о неэтичном поведении Игнатьева, заставившего пожарного прыгать за ключами от новой техники.

Напомним, видеоролик с участием Игнатьева вызвал скандал. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров заявил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник знакомы друг с другом, а вся эта ситуация была "дружеской пикировкой".

Факт неэтичного поведения негативно восприняли в МЧС. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул, что руководителю такого высокого ранга не должен вести себя подобным образом и отметил, что сотрудники МЧС должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире, а потому должны вести себя соответствующе.

Лариса Игнатьева, жена главы Чувашии, заявила, что видео с ее мужем "форматировано". "Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда", - отметила Игнатьева.

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Глава Чувашии после скандала заявил, что технику для МЧС закупает республика

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Теги: михаил игнатьев, мчс, техника



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Развитие сюжета:

Ранее 27.01.2020 15:09 Мск Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить Игнатьева из партии

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