08 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале работник сотовой компании предстанет перед судом за продажу личных данных клиентов

На Южном Урале в суд передано уголовное дело в отношении сотрудника одной из компаний сотовой связи.

Мужчину обвиняют в продаже личных данных клиентов частным лицам.

В ноябре 2018 года мужчина с целью получения вознаграждения распространил сведения, которые составляют личную тайну пяти абонентов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

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На Южном Урале работник сотовой компании предстанет перед судом за продажу личных данных клиентов

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Теги: личные данные, сотовая компания, продажа, клиенты, абоненты, СК



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