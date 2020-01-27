На Южном Урале работник сотовой компании предстанет перед судом за продажу личных данных клиентов
На Южном Урале в суд передано уголовное дело в отношении сотрудника одной из компаний сотовой связи.
Мужчину обвиняют в продаже личных данных клиентов частным лицам.
В ноябре 2018 года мужчина с целью получения вознаграждения распространил сведения, которые составляют личную тайну пяти абонентов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления.