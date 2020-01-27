На Южном Урале работник сотовой компании предстанет перед судом за продажу личных данных клиентов

На Южном Урале в суд передано уголовное дело в отношении сотрудника одной из компаний сотовой связи.

Мужчину обвиняют в продаже личных данных клиентов частным лицам.

В ноябре 2018 года мужчина с целью получения вознаграждения распространил сведения, которые составляют личную тайну пяти абонентов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.