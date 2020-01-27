В Бурятии госпитализировали путешественника с подозрением на коронавирусную пневмонию

В выходные (в ночь с 25 на 26 января) в инфекционную больницу Улан-Удэ поступил 36-летний мужчина, находившийся городе проездом. До этого он посещал азиатские страны, а врачи выявили у него симптомы, соответствующие новой коронавирусной инфекции, бушующей в соседнем Китае.

"Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в Новосибирск, ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского минздрава Бурятии.

В министерстве здравоохранения республики заявили, что регион полностью готов к чрезвычайным ситуациям по заболеваемости пневмонией. Так, всего по республике имеется 391 койка для инфекционных больных, в т.ч. 186 - в Республиканской клинической инфекционной больнице, 205 - в районах республики. При необходимости будет развернуто 1100 на базе соматических и инфекционных отделений.

В соседнем Забайкальском крае накануне был введен режим повышенной готовности и до 31 января закрыты пропускные пункты для туристов на границе с Китаем.