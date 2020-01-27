В Бурятии госпитализировали путешественника с подозрением на коронавирусную пневмонию

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Ремонт под ключ: http://remont.youdo.com/repair/corridor/hruschevka/, подробное описание.
Здесь http://remont.youdo.com/repair/bathroom/other/remont-vannoy-komnati-ekonom-klassa/, выбирай YouDo!



Общество Сибирский ФО Дальневосточный ФО В России
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

В Бурятии госпитализировали путешественника с подозрением на коронавирусную пневмонию

В выходные (в ночь с 25 на 26 января) в инфекционную больницу Улан-Удэ поступил 36-летний мужчина, находившийся городе проездом. До этого он посещал азиатские страны, а врачи выявили у него симптомы, соответствующие новой коронавирусной инфекции, бушующей в соседнем Китае.
Читайте также:

"Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в Новосибирск, ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского минздрава Бурятии.

В министерстве здравоохранения республики заявили, что регион полностью готов к чрезвычайным ситуациям по заболеваемости пневмонией. Так, всего по республике имеется 391 койка для инфекционных больных, в т.ч. 186 - в Республиканской клинической инфекционной больнице, 205 - в районах республики. При необходимости будет развернуто 1100 на базе соматических и инфекционных отделений.

В соседнем Забайкальском крае накануне был введен режим повышенной готовности и до 31 января закрыты пропускные пункты для туристов на границе с Китаем.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Бурятии госпитализировали путешественника с подозрением на коронавирусную пневмонию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бурятия, коронавирус, пневмония, китай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров