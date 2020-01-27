В Екатеринбурге дворники задержали вооруженного разбойника

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии разбойных нападений. Сейчас полицейские ищут его возможных жертв.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось в продуктовом павильоне на улице Индустрии: вооруженный мужчина, угрожая продавцу ножом, забрал из кассы 1 тыс. 400 руб. Он хорошо подготовился к преступлению – закрыл лицо медицинской маской. Однако в момент разбоя в киоск случайно зашли дворники, которые обезоружили нападавшего и вызвали полицейских.

Задержанным оказался житель Невьянска 1990 года рождения. Выяснилось, что он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2019 года, где сидел за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело о разбое, задержанному грозит до 10 лет колонии. На время следствия он будет находиться под стражей.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению других эпизодов с его участием. Людей, пострадавших от действий злоумышленника, силовики просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-15 (дежурная часть отдела полиции №11) или 02.