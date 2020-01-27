Власти Перми приняли решение увеличить число автобусов для перевозок пассажиров со станции "Пермь-I"

Утренний мониторинг показал необходимость увеличить количество автобусов №2 и №51, чтобы вывезти всех пассажиров со станции "Пермь-I", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Ранее власти города уже увеличили число автобусов на маршрутах №2 и №51 в два раза. До этого дня на них работало по пять машин, сегодня – по 10.

Но, как стало ясно сегодня, этого оказалось недостаточно: пермяки пожаловались на тесные, маленькие маршрутки. Многие сообщили, что были вынуждены встать в 5.00, чтобы добраться до места работы или учебы к 7.30. Видеозапись толпы пермяков, пытающейся втиснуться в пару микроавтобусов ранее была опубликована в соцсетях.

С утра на станцию "Пермь-I" выезжали первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин, министр транспорта Пермского края Николай Уханов, глава Перми Дмитрий Самойлов, заместители главы администрации Перми Людмила Гаджиева и Анатолий Дашкевич, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, представители РЖД, Пермской пригородной компании.

"Принято управленческое решение увеличить их количество с завтрашнего дня: поскольку пиковая нагрузка приходится на утро (порядка 600 пассажиров), вывозить людей будет 20-25 автобусов. Департамент дорог и транспорта будет в ручном режиме корректировать графики и количество автобусов. Эту неделю рабочий день с 08.00 буду начинать на "Перми-I" для контроля ситуации", сообщил глава города Дмитрий Самойлов и поручил сотрудникам "Пермгорэлектротранса" постоянно дежурить на станции "Пермь-I".

Руководителей пермских предприятий городские власти в течение ближайших недель просят не применять санкций к опоздавшим работникам.

Также власти города подчеркивают, что закрытие сообщения между двумя станциями позволит в ближайшее время приступить к усилению конструкции путепровода, после чего по нему станет возможен запуск автобусов большей вместимости. Поручение организовать эту работу как можно раньше дано замглавы администрации Перми Анатолию Дашкевичу.

Напомним, с сегодняшнего дня закрыто движение поездов на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь-I - Пермь-II. Краевые власти намерены выкупить эту дорогу и организовать здесь движение скоростного трамвая.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".