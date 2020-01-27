Захар Прилепин сообщил о "последнем" письме Всеволода Чаплина

Писатель Захар Прилепин сообщил в своем ЖЖ-блоге о письме, полученном от протоиерея Всеволода Чаплина. По словам Прилепина, "возможно, это было последнее его письмо".

Прилепин также добавил, что Чаплин в письме предлагал сотрудничать, работать вместе, цитируем – "делать дело".

Прилепин вместе с политологами и рядом общественных активистов в конце октября прошлого года рассказал о создании общественного движения "За правду", которое, по задумке, в скором времени должно трансформироваться в полноценную политическую силу. Движение стоит на консервативных позициях, впрочем, пока неизвестны ни собственно программа, ни цели и задачи. Заявлялось об участии активистов в ряде выборов в законодательные органы в регионах и в случае победы хотя бы в одном – об участии движения в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Протоиерей Всеволод Чаплин был известен своими не всегда разделяемыми руководством РПЦ высказываниями, он скоропостижно скончался 27 января у входа в московский храм у Никитских ворот.