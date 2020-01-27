08 Августа 2020
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Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за сильных снегопадов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосибирске в связи с обильными снегопадами в декабре и январе.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, будет привлечена дополнительная техника для вывоза и утилизации снега с дорог и дворов.

Решение о введении режима ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным синоптиков, 27 и 29 января снег в регионе продолжит идти, ожидаются метели.

Ранее из-за сильного снегопада и ветра аэропорт в Перми не принимал и не выпускал самолеты. Самолеты из Москвы и Калининграда авиакомпаний "Аэрофлот" и "ЮВТ-Аэро" ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.

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В Новосибирске ввели режим ЧС из-за сильных снегопадов

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Теги: новосибирск, режим чс, снегопады



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