В Новосибирске ввели режим ЧС из-за сильных снегопадов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосибирске в связи с обильными снегопадами в декабре и январе.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, будет привлечена дополнительная техника для вывоза и утилизации снега с дорог и дворов.

Решение о введении режима ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным синоптиков, 27 и 29 января снег в регионе продолжит идти, ожидаются метели.

Ранее из-за сильного снегопада и ветра аэропорт в Перми не принимал и не выпускал самолеты. Самолеты из Москвы и Калининграда авиакомпаний "Аэрофлот" и "ЮВТ-Аэро" ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.